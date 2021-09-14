KYK yurt başvuru sonuçları e devlet kimler KYK yurduna yerleşti? 2021 KYK yurdu çıkanlar listesi

KYK yurt sonuçları son dakika… Korona salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl KYK yurt başvurusu alınmadı. Üniversiteler salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçtiğinden KYK yurtları için başvurusu açılmamıştı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze olacağı YÖK tarafından açıklanasıyla birlikte 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre başvuruda bulunduğu programalara kayıt hakkı kazanan öğrenciler ÖSYM tarafından açıklanan tarihler arasında üniversite kayıtlarını gerçekleştiri. Üniversite kayıtlarında bulunan öğrenciler barınma ihtiyaçını Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü KYK Yurtlarından temin etmek için KYK yurt başvurularını yaptı. KYK yurt sonuçları e-devlet. KYK yurtlarında kalmak isteyenler 6 Eylül’de başlayan yurt başvuruları, 12 Eylül saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi.

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 KYK yurt sonuçları açıklandı mı? 12 Eylül’de tamamlanan KYK yurt başvuru sürecinden sonra binlerce öğrenci 2021 KYK yurt başvuru sonuçlarını beklemekte. KYK yurt yerleştirme sonuçları sonrası KYK yurduna yerleşen öğrencileri bu kez KYK yurt kayıt süreci bekliyor olacak. KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Bu yıl da KYK yurt başvuru sonuçlarının geçmiş yıllarda olduğu gibi 1-2 hafta içerisinde açıklanağı düşünülüyor. KYK yurt başvuru sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak ve öğrenciler e-Devlet şifreleri ve T.C. kimlik numaralarıyla sonuçları öğrenebilecek.

KYK yurt başvurusu sonuçları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü sonuc.gsb.gov.tr KYGM üzerinden (KYK yurt sonuçları için tıklayın) ve e devlet KYK yurt sonuçları üzerinden öğrenilebilecek. (a devlet KYK yurt başvuru sonuçları için tıklayın) 2021 KYK yurt başvurusu sonuçlarına göre KYK yurdu çıkanlar listesi e devlet üzerinden açıklanmakta.

KYK yurt yemek ücretleri ne kadar?

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilerimize yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.

KYK yurtları kahvaltı ve akşam yemeği kaç para?

KYK yurtlarında kalan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2020-2021 öğretim dönemi için 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 5,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 11,00 TL olmak üzere toplam 16,00 TL olarak uygulanmaktadır. Gençik ve Spor Bakanlğı KYK yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 26,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.