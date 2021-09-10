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Eğitim KYK bursu ne kadar 2021 | Bu sene KYK bursu ne kadar olur?
Eğitim

KYK bursu ne kadar 2021 | Bu sene KYK bursu ne kadar olur?

KYK bursları başladı mı? Üniversite öğrencileri KYK yurt başvurularının başlamasının ardından burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? KYK bursu ne kadar veriliyor?

Yeniakit Publisher
2021-09-10 23:38:00 -
KYK bursu ne kadar 2021 | Bu sene KYK bursu ne kadar olur?

Üniversite öğrencileri, KYK burs başvurularının açılacağı tarih ve öğrencilere ödenen rakamı araştırmaya başladı. Peki, KYK öğrenim kredisi ne kadar?

KYK bursu ne kadar 2021 | Bu sene KYK bursu ne kadar olur?

KYK burs ve kredisi her ayın 6’sı ile 10’u arasında hesaplara yatırılıyor. 2021-2022 eğitim öğretil yılı öncesinde KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl başvurular ekim ayında alınmıştı. 2021 yılında da başvuruların ekim ayında alınması bekleniyor. KYK burs ve kredi başvurusunda bulunacak olanlar ne kadarlık bir ödeme alacaklarını merak ediyor. 2021 yılında lisans eğitiminde KYK bursu 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada da ise 1950 TL olarak ödeniyor.

2022 yılı için KYK burs ve kredisine ne kadar artış yapılacağı henüz bilinmiyor. Söz konusu artışın aralık ayında açıklanması bekleniyor.

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