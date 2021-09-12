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Eğitim KYK bursu kime çıkar?
Eğitim

KYK bursu kime çıkar?

KYK bursu kime verilir? Üniversite öğrencileri KYK burs ve öğrenim kredisinin kimlere verildiğini araştırıyor. Peki, KYK bursu kime çıkar? KYK kredisi kimlere veriliyor?

Yeniakit Publisher
2021-09-12 12:30:00 -
KYK bursu kime çıkar?

Üniversite öğrencileri eğitim hayatları boyunca maddi bir destek alabilmek için burs ve öğrenim kredisi için nasıl nereden başvuru yapabileceklerini araştırıyor. Peki, KYK bursunu kimler alabilir?

KYK bursu kime çıkar?

KYK yurt başvuruları 12 Eylül 23.59’da sona erecek. KYK yurt başvurusu yapanlar KYK burs başvurularının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladığında haberlerimizde yer vereceğiz. KYK bursu kimler alabilir;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,  burstan yararlanabilmektedir.

Kimler KYK kredisi alabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

KYK BURS KREDİ BAŞVURU EKRANIİÇİN TIKLAYINIZ 

KYK burs ne kadar?
KYK burs ne kadar?

Eğitim

KYK burs ne kadar?

 

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