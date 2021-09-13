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Eğitim KYK bursu başvurusu başladı mı? 2021 KYK burs başvurusu ne zaman? e devlet KYK burs
Eğitim

KYK bursu başvurusu başladı mı? 2021 KYK burs başvurusu ne zaman? e devlet KYK burs

KYK bursu ne kadar? Üniversite öğrencileri burs ve öğrenim kredisi konusunda araştırmaya başladı. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar 2021

Yeniakit Publisher
2021-09-13 18:37:00 -
KYK bursu başvurusu başladı mı? 2021 KYK burs başvurusu ne zaman? e devlet KYK burs

Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından yurt başvuruları alındı. Yurt başvurusu yapanlar şimdi de burs başvurularının araştırmaya başladı. KYK burs başvurusu ne zaman nereden yapılıyor?

KYK bursu başvurusu başladı mı? 2021 KYK burs başvurusu ne zaman? e devlet KYK burs

KYK yurt başvurusunda bulunanlar burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman alınacağını araştırıyor. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Bu konuda bir tarih de açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular ekim ayında alınmıştı. 2021 yılında da başvuruların ekim ayında alınması bekleniyor. KYK burs ve kredi başvurusunda bulunacak olanlar ne kadarlık bir ödeme alacaklarını merak ediyor. 2021 yılında lisans eğitiminde KYK bursu 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada da ise 1950 TL olarak ödeniyor.

2022 yılı için KYK burs ve kredisine ne kadar artış yapılacağı henüz bilinmiyor. Söz konusu artışın aralık ayında açıklanması bekleniyor.

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e devlet üzerinden alınıyor.

KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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