Üniversiteler kısa bir zaman içerisinde yüz yüze eğitime başlayacak. Yüz yüze eğitim öncesinde yurt başvuruları alındı. Burs ve kredi başvurularının ise ne zaman alınacağı araştırılmaya başlandı. Peki, burs başvuruları ne zaman KYK bursu ne kadar?

KYK burs ne kadar?

KYK burs ve kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağını ve öğrencilere her ay ne kadar ödeme yapıldığını merak ediyor. KYK burs ve kredisi her ayın 6’sı ile 10’u arasında hesaplara yatırılıyor. 2021-2022 eğitim öğretil yılı öncesinde KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl başvurular ekim ayında alınmıştı. 2021 yılında da başvuruların ekim ayında alınması bekleniyor. KYK burs ve kredi başvurusunda bulunacak olanlar ne kadarlık bir ödeme alacaklarını merak ediyor. 2021 yılında lisans eğitiminde KYK bursu 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada da ise 1950 TL olarak ödeniyor.

2022 yılı için KYK burs ve kredisine ne kadar artış yapılacağı henüz bilinmiyor. Söz konusu artışın aralık ayında açıklanması bekleniyor.