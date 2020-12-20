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Gündem KYK burs kredi ödemeleri ne zaman yatacak?
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KYK burs kredi ödemeleri ne zaman yatacak?

KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından ödemelerin yapılacağı tarih merak edilenler arasında yer alıyor. 2020 2021 Eğitim Öğretim yılı Yükseköğrenimde olan öğrencilerin KYK burs, kredi başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Konuyla ilgili açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından bildirmişti. Peki KYK burs kredi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:23:00 - 2020-12-20 15:30:19
KYK burs kredi ödemeleri ne zaman yatacak?

KYK burs sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. KYK burs sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. 2020-2021 yılı KYK burs başvuru sonuçlarına göre ödeme taahhüdü yapan adaylar ödemelerin yapılacağı tarihleri araştırıyor. Peki KYK burs kredi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar…

KYK burs kredi ödemeleri ne zaman yatacak?

Yükseköğrenimde olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklanması üzerine e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylama işlemleri de sona erdi. 11 Aralık tarihinde bu işlemin de tamamlanmasıyla birlikte burs ödemelerini bekleyen yükseköğrenim öğrencileri araştırmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı duyuruya göre taahhütnamesini onaylayan öğrencilere ekim ayını da dahil edecek şekilde geriye dönük toplu bir ödeme gerçekleştirilecek. İlk ödeme ise ocak ayında olacak.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra erişime açılacaktır. Bunun yanı sıra taahhütname onayının ardından Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirmeye alınacak daha sonra sonucu tarafınıza bildirilecektir.

Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için 15 Ocak 2021 tarihi son gün olarak belirlenmiştir. 

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