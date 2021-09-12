KYK burs ve öğrenim kredisi üniversite öğrencileri için son derece kıymetli bir ödenek. Eğitim hayatlarında maddi destek almayanlar burs ve kredi başvurusu yapmak istiyor. Peki, KYK bursu için nereden ne zaman başvuru yapılır?

KYK burs başvurusu nereden alınacak?

KYK burs ve kredi başvurusunda bulunmak isteyenler işlemlerin nerede nasıl yapılacağını araştırıyor. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları yurt başvurusunda olduğu gibi e devlet üzerinden yapılıyor. KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Başladığında e devlete TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptığınızda adımları takip edip başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

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KYK bursunu kimler alabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

KYK öğrenim kredisi kimlere verilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.