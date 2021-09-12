  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Süleyman Soylu’dan 12 Eylül paylaşımı
Çavuşoğlu’ndan düzensiz göçmen sorunu ile ilgili açıklama
PKK’ya SİHA darbesi! 2 terörist ex oldu
M. Emin Saraç AİHL öğrencilerinden "maşallah" dedirten başarı
Eğitim KYK burs başvurusu nereden alınacak?
Eğitim

KYK burs başvurusu nereden alınacak?

KYK burs başvurusu şahsen mi yapılıyor? KYY burs başvurusunda bulunmak isteyenler işlemleri nereden nasıl yapabileceklerini araştırıyor. Peki, KYK burs başvuru nereden yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-09-12 12:47:00 -
KYK burs başvurusu nereden alınacak?

KYK burs ve öğrenim kredisi üniversite öğrencileri için son derece kıymetli bir ödenek. Eğitim hayatlarında maddi destek almayanlar burs ve kredi başvurusu yapmak istiyor. Peki, KYK bursu için nereden ne zaman başvuru yapılır?

KYK burs başvurusu nereden alınacak?

KYK burs ve kredi başvurusunda bulunmak isteyenler işlemlerin nerede nasıl yapılacağını araştırıyor. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları yurt başvurusunda olduğu gibi e devlet üzerinden yapılıyor. KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Başladığında e devlete TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptığınızda adımları takip edip başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

KYK bursunu kimler alabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,  burstan yararlanabilmektedir.

KYK öğrenim kredisi kimlere verilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

 

KYK burs ne kadar?
KYK burs ne kadar?

Eğitim

KYK burs ne kadar?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay