Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından KYK yurt başvuruları açıldı. Yurt başvuru işlemi yapanlar ise burslarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılıyor?

KYK burs başvurusu başladı mı ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuru yapanlar burs başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Burs başvuru işlemine ilişkin bir tarih de henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları ekim ayında başlamıştı. KYK burs başvurularının tarihleri açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. KYK burs başvuruları e devlet üzerinden alınacak.

Kimler KYK bursu alabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

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