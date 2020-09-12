KYK nedir? Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 22 Ağustos 1961'de kuruldu. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yüksek öğrenim gören öğrencilere yurt ve öğrenim kredisi imkanları sağlıyor. Ayrıca bazı öğrencilere KYK burs imkanı sağlıyor. Öğrenciler ve aileleri KYK yurtlarına başvuru koşullarını ve KYK yurt ücretlerini merak ediyor. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı?

KYK burs başvuruları ne zaman?

Üniversite tercihlerinin açıklanmasıyla birlikte en çok araştırılan konuların başında hiç kuşkusuz KYK kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı oldu. KYK burs ve kredi başvuruları genellikle tercihlerle birlikte başlar. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle bu sene yüz yüze eğitimle ilgili bazı kararlar alındı. Hal böyle olunca henüz KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Önümüzdeki günlerde konu hakkında resmi açıklama yapılması bekleniyor.

KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK kredisine yüksek öğrenime başlayan öğrenciler başvuru yapabilir. Burs ise şehit, gazi çocuklarına, yetiştirme yurtlarında yaşamış olanlara, annesi ve babası vefat edenlere, Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlara ve amatör sporculara verilir.

Öğrenciler KYK kredi ve burs başvuruları için hangi adımları takip edeceklerini merak ediyor. KYK burs ve kredi başvuruları e-devlet üzerinden yapılıyor.

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KYK yurt başvuruları başladı mı? | KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?

Üniversite öğrencileri ve aileleri fiyatlar ve güvenlik açısından genellikle KYK yurtlarını tercih ediyor. Devlet yurtları başvurularında şehit ve gazi çocukları, annesi ve babası olmayanlar ile sporcuların önceliği bulunuyor. Devlet yurtlarına yerleşmek içinse başvuru yapmak gerekiyor. Başvurucu sonucunda KYK yurtlarına yerleşenler açıklanıyor. Milyonlarca üniversiteli KYK yurt başvurularının başlayıp başlamadığını merak ediyor.

Normal şartlarda burs ve kredi başvuruları gibi yurt başvuruları da ağustos ayında başlıyordu. Ancak koronovirüs salgını sebebiyle yurt başvuruları da aksadı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Bu arada KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor.

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E devlet KYK yurt sorgulama

KYK yurt sorgulama işlemi yapmak isteyenler bunun için hangi adımları takip etmeleri gerektiğini merak ediyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi yurt başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor. Yurt sonuçları ise yine e devlet üzerinden sorgulanıyor.

KYK yurtları

KYK yurt başvurusunda bulunacak olanlar hangi illerde hangi ilçelerde yurt olduğunu merak ediyor. İl ve ilçelere göre okullara uzaklığına göre yurtların listesine KYK internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

KYK YURT LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KYK yurtları ne kadar? | KYK yurt ücretleri

KYK yurt başvurusu yapacak olanlar fiyatları araştırıyor. KYK yurtlarından fiyatlar odalara göre farklılık gösteriyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında standart odanın aylık ücreti 200 TL’ydi. Yüksek standarlı odaların ücretleri ise 250 ila 340 TL arasında değişiyordu. KKTC’de bulunan yurtların ücretleri ise 400 TL’ydi. 2020-2021 KYK yurt fiyatları henüz belli değil.

KYK borcu ödeme

Öğrencilik dönemlerinde KYK’dan kredi alanlar mezun olduktan ne kadar sonra borçlarını ödemeye başlayacaklarını araştırıyor. Öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra kredi borcunu ödemeye başlar. Söz konusu borç tek seferde de ödenebilir taksitte yaptırılabilir.

E devletten borç soğulama işleminizi yaptıktan sonra borç taksitlerini anlaşmalı bankalardan, online bankalardan, ATM’lerden ödeyebilirsiniz.

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