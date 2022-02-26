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Spor Kuzeyin kralı adım adım Beşiktaş'a
Spor

Kuzeyin kralı adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş, Alexander Sörloth için bastırıyor. Norveçli oyuncuda önceliğin Trabzonspor'da olmasına rağmen siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibinin bu hakkını kullanacak olmasına pek ihtimal vermiyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 13:23:00 -
Kuzeyin kralı adım adım Beşiktaş'a

 

Beşiktaş, Alexander Sörloth için bastırıyor. Norveçli oyuncuda önceliğin Trabzonspor'da olmasına rağmen siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibinin bu hakkını kullanacak olmasına pek ihtimal vermiyor. 

Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmanın sinyallerini veren Beşiktaş, bu kez gözünü Alexander Sörloth'a dikti. Siyah-beyazlılar Sörloth için Leipzig'e 2 yıllık kiralama için 4 milyon euro, daha sonra bonservisinin yüzde 50'si için 4 milyon euro teklif yapmaya hazırlanıyor.

Bu planlamaya göre siyah-beyazlılar, üç yıl içerisinde 8 milyon euro'ya Norveçli golcünün bonservisinin yüzde 50'sini almış olacak. Ceyhun Kazancı bu fikrini Başkan Ahmet Nur Çebi ile paylaştı.

GÖZLER MAYIS AYINDA

Başkan Çebi, bu şartlarda transfer gerçekleşebilirse 3 yıllık sürece yayılan 8 milyon euroluk bir rakamı Sörloth için gözden çıkarabileceğini iletti. Ancak resmi teklif için mayıs ayını işaret etti.

25 yaşındaki oyuncu Alexander Sörloth, Real Sociedad formasıyla çıktığı 19 lig maçında 1 gol attı.

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