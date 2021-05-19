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Ekonomi Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimi hizmete giriyor
Ekonomi

Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimi hizmete giriyor

Bakan Karaismailoğlu, TUSAŞ Kavşağı Açılış Töreni’nde Covid-19’a rağmen ulaşım ve haberleşme projelerine hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 09:04:00 -
Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimi hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesiminin cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle trafiğe açılacağını bildirdi. Karaismailoğlu, “İstanbul’da Hasdal-Habibler hattında olan ve içinde dünyanın en geniş tünelini bulunduran yolumuzu devreye sokuyoruz. Hasdal-Mahmutbey Kavşağı hattında yoğun trafiğe alternatif yeni bir yolu hizmete alıyoruz” dedi. Karaismailoğlu, önemli yatırımlar yaptıklarını ve hem yük hem insan ulaştırmada yeni bir çağ başlattıklarını belirtti. Karaismailoğlu, “Konforun ve güvenliğin artmasıyla ortalama hız 40 kilometreden 80 kilometreye çıktı. Yaptığımız yollar sayesinde taşıt hareketliliğinin yüzde 160 artmasına rağmen kazalarda yüzde 80’e varan azalmalar oldu. Yani her yıl binlerce can kurtardık” diye konuştu. Türkiye’nin üç kıtayı birbirine bağladığına ve ticarette önemli rol oynadığına da işaret etti.

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