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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören kesimi törenle açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca-Yassıören kesimi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:56
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören kesimi törenle açıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Çatalca ilçesinde halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Yol medeniyettir. Yolu olmayan medeniyetten bahsetmesin. Su medeniyettir, suyu olmayan medeniyetten bahsetmesin. AK Parti demek hizmet demektir.

Çatalca'dan trafiğin yoğun olduğu vakitlerde 2-3 saati bulan Kurtköy yolculuğu 50 dakikada tamamlanmış olacak.

Çatalca’dan İstanbul Havalimanı’na 13 dakikada ulaşabileceksiniz. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Biz bu millete sevdalıyız, yapmamız gereken işler var bunları yapacağız.

Bay Kemal çık izah et

Şimdi Ankara'da yine yolsuzluklar içerisinde  olan bir aday koymuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Buyurun, vergi, senet... Hesabını veremiyor şu anda. Hadi ver hesabını. Bay Kemal çık, adayının bu  karşılıksız senediyle ortada dolaştığını sen izah et.

Ülkemiz tarihinin en büyük demokrasi reformlarını biz hayata geçirdik. Bu ülkede ve bu şehirde kimin kökeniyle uğraştık? Kimin inancına ve mezhebine karıştık? Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Ülkemizin yurt dışındaki itibarını yükselttik, bizim amacımız hem ülkemizin kazanımlarını daha ileriye taşımak hem de ekonomik ve güvenlik alanında başladığımız işleri bitirmektir. Evlatlarımıza miras bırakacağımız 2053 ve 2071 hedefleri için bunları gerçekleştireceğiz. İstanbul her zaman yanımda oldu.

Terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin?

Yeni Zelanda'da yaşananları gördünüz. Maalesef Avustralyalı bir senatör (Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning) bir edepsizlik yaptı. Ne yazık ki o edepsizliğin bir benzerini de ana muhalefetin başındaki zat yaptı. Bakın size ekranda kendisini bizzat izlettim. Adamın söylediği ortada bir Müslüman kendisi için nasıl böyle bir şey söyler? Cuma namazında olan benim Müslüman kardeşlerime İslam düşmanı bir namussuz bu… Sen bunun üzerine bir şeyler söyle… Bana burada sen fatura kesemezsin. Senin vatanseverlik diye bir şeyin yok.

"Bay Kemal, eğer sen bir Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin? Önce sen kendini bir test et. 'İslam dünyası kendisine bir bakmalı' diyor, bir Müslüman nasıl böyle bir şey söyler. Sen bu ülkede kimlerle berabersin? Teröristle berabersin. Kim var kolunda? HDP-Sözde İYİ Parti, bir tarafta da Saadet var. Şimdi bu dörtlü çeteye sandıkta Osmanlı tokadı atmaya var mıyız?

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:56
  1. Ankara
  2. İstanbul
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Mert K.Mert K.41 dk önce
    Reis, Ayasofya'yı Camii yapmayacağız, önce Sultanahmet'i, Çamlıca'yı doldurun diyor. Ayasofya Camii olsun diyenlere de tezgah kuruyorlar diyor. Siz ne düşünüyorsunuz Sayın Akit Gazetesi okurları?

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