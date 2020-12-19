Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücretlendirilmesi nasıl?
Vatandaşlar tarafından Kuzey Marmara Otoyolu’nun bir süredir açılışı bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülü konuşma yöntemiyle katılımı sonucunda Kuzey Marmara Otoyolu’nun açılışı yapıldı. Kuzey Marmara Otoyolu’nun ücreti ne kadar? Hangi araçlar kaç lira ödeme yapacak? Otoyola girilen ve otoyoldan çıkılan noktalar nerelerdir? İşte detaylar…
Kuzey Marmara Otoyolu’nun son bölümü durumunda ki İzmit-Akyazı kısmının vatandaşlar ile buluşturulması gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katıldığı Kuzey Marmara Otoyolu’nun açılışı 19 Aralık 2020 Cumartesi günü yapıldı. Kuzey Marmara Projesi’nin vatandaşların kullanımına sunulması bölge halkında ilgi ve mutluluk uyandırdı.
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kullanımı için ne kadar ödenecek?
Marmara Otoyolu, vatandaşların hizmetine açıldı. Marmara Otoyolu’nun geçiş fiyatlandırması aracın seviyesine göre değişiklik göstermektedir. Motorlu taşıtların, otoyola girdikleri ve çıktıkları dakikaların bilgileri ayarlanarak internet adresinden nasıl bir ücretlendirmeye tabii tutulacakları belirtilmektedir.