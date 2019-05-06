Kuzey Makedonya halkı yeni Cumhurbaşkanı olarak Stevo Pendarovski’yi seçti

Kuzey Makedonya Devlet Seçim Komisyonunun Verilerine Göre, 100% Açılan Sandık Sonucunda, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği, Arnavutların En Büyük Partisi Olan Demokratik Bütünleşme Birliği Ve Türk Demokratik Partisi Ve Türk Hareket Partisinin De Bulunduğu Koalisyondaki 30 Partinin Ortak Adayı, Stevo Pendarovski, Oyların 51.66% Kazanarak, Ülkenin Yeni Cumhurbaşkanı Seçildi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İkinci Turda Kazanan Pendarovski, Seçim Sonuçlarının Ülkeye Ab Ve Nato Üyeliği Yolunu Garantilediğii Belirtti.

Pendarovski, “bu Galibiyet, Etnik Ve Siyasi Mensubiyetinden Bağımsız Olarak, Birlikte İleri Gitmeye Kara Veren Kuzey Makedonya Vatandaşlarının Çoğunun Galibiyitedir.” Sözlerini Vurgulayarak Kendisi ‘halkın Utanmayacağı Bir Cumhurbaşkanı Olacağını’ Vaadetti.

Diğer Yandan, Oyların 44.73% Oranda Oy Alarak Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki Yenilgisini Kabul Eden Anamuhalefet Partisi Adayı Gordana Silyanovska Davkova, Sayıalara Bakıldığında İktidarın Gayri Meşrulaştırıldığını Gösterdiğini Ve Bu Sayıların Erken Seçimleri Ciddi Bir Şekilde Düşünülüp Konuşulması Gerektiğini Belirterek Kendisine Oy Veren Tüm Seçmenlere Teşekkür Etti.

Ayrıca Sosyal Demokratlar Birliği Başkanı Ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev De, Yeni Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski’yi Kutlayıp Seçimlerin Adil, Demokratik Ve Başırılı Bir Şekilde Geçtiğini Belirtti.

Arnavutların Demokratik Bütünleşme Birliği Partisi Başkanı Ali Ahmeti De, Pendarovski’yi Tebrik Ederek Cumhurbaşkanlığındaki ‘ortaklık İlkesine’ Sadık Kalmasını Diledi Ve Ortak Adayın Olmasını Destekleyip Oy Veren Tüm Vatandaşlara Teşekkürlerini Sunup, Bu Yolun Ab Ve Nato’ya Giden Tek Yol Olduğunu Vurguladı.

Avrupa’da Ve Dünyada Sağcı Politikaların Yükseldiği Dönemde Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde İse Sosyal Liberallerin Önce Meclis Seçimlerinde, Sonra Yerel Seçimlerde Ve Şimdi Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde De Tekrar Kazanması Global Poltikanın İlgisini Çekmesine Sebep Oldu.