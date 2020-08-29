Kuzey Kore'den 'şifreli' mesaj! Yüklendikten sonra yok oldu

Güney Kore'nin en yaygın gazetelerinden Chosun Ilbo, Kuzey Kore devlet radyo istasyonu Pyongyang Broadcast Service'in YouTube kanalına yükledikten sonra sildiği veya gizlediği dijital kodlardan oluşan mesaj Güney Kore basınında haber oldu.

"Yurt dışındaki ajanlarına gönderildi"

Güney Kore gazetesi, dijital kodlardan oluşan videonun, Kuzey Kore tarafından yurt dışındaki ajanlarına gönderilen şifreli bir mesaj olduğunu iddia etti.

"Sayfa 564-23"

Bu sabah kanala yüklenen ve yaklaşık bir buçuk dakika süren '0100011001-001' isimli videoyu 'şifreli' mesaj olarak değerlendiren gazeteciler, videodaki sunucu kadının 'sayfa 564-23 numara', 'sayfa 479-19 numara', 'sayfa 694-20 numara' şeklinde tuhaf mesajlar okuduğuna işaret etti.

Ayrıca videonun 'sefer ajanları için Uzaktan Eğitim Üniversitesi'nin bilişim teknolojileri hakkındaki temel bilgileri tekrarlama görevi 719' içerdiği iddia edildi.

İddiaya göre Kuzey Kore, 'Soğuk Savaş' döneminden beri devamlı bu tür yayınları yapmasına rağmen yurt dışındaki ajanlarına mesaj yollamak için ilk defa YouTube kanalı kullanıyor.

Benzer içerikli, ama farklı rakamların bulunduğu bir mesaj daha Pyongyang Broadcast Service'in YouTube kanalının tarifinde yer alıyor.

Mesajın ne kadar süredir kanalda bulunduğunun bilinmediği, bunun Pyongyang’ın bu tür mesajları ilk defa kullanmadığına işaret ettiği düşünülüyor.

"En az 2 bin 500 kişi izledi"

Öte yandan, Yonhap ajansının bildirdiğine göre üzere şu anda kanalda bulunmayan ‘0100011001-001’ isimli video en az 2 bin 500 kişi tarafından izlendi.