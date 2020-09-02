Kuzey Kore'den gerilimi tırmandıracak adım
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini arttırdığına ilişkin bir rapor yayımladı.
Amerika Birleşik Devletleri ile restleşen Kuzey Kore, bölgede nükleer faaliyetlerini devam ettiriyor.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 2 Eylül tarihli bir rapor yayınladı.
Yayınlanan raporda, Kuzey Kore’nin bölgede nükleer faaliyetlerini ileri seviyeye taşıdığı be bunun ciddi enişe oluşturduğu belirtildi.
AFP’nin duyurduğu habere göre, Kuzey Kore’nin nükleer programa devam etmesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu vurgulandı.
ABD ile Kuzey Kore liderleri uzun süredir devam eden müzakarelerde bir türlü anlaşma sağlayamadı. ABD’nin Kore Yarımadasını nükleer silahlardan arındırmak istediği biliniyor.
Kim Jong-un hasta iddiaları
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un son dönemde hastalıklarla boğuştuğu iddia ediliyor.