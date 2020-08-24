Kuzey Kore’den gelen iddia ortalığı karıştıracak: Kim Jong-un her an ölebilir

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs döneminde öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un komaya girdiği ve iktidarı bıraktığı öne sürüldü.

Güney Kore medyasında yer alan habere göre, ‘Kim Jong komada ancak hayatta. Bu sene fazla basının karşısına çıkmadı. Bunun neden ise sağlık sorunları’ dedi.

Kim Jong-un kardeşi Kim Yo Jong’un ülke yönetimini sağladığını belirten Chang Song-min, ‘Ülke yönetimi artık Kim Jong-un kardeşinde. Ülkeyi de facto ikinci lider olarak yönetiyor’ dedi.

Koronavirüsün patladığı dönem ‘öldü’ dendi

Nisan ayında Kim Jong-un sağlık sorunları sebebiyle öldüğü iddia edilmişti.