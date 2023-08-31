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Dünya Kuzey Kore’den balistik füze denemesi
Dünya

Kuzey Kore’den balistik füze denemesi

Yeniakit Publisher
2023-08-31 07:10:00 -
Kuzey Kore’den balistik füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin en az iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı.

Kuzey Kore’nin füze denemeleri devam ediyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, ABD ile gerçekleştirilen ortak hava tatbikatı için B-1B bombardıman uçaklarının Kore Yarımadası’na konuşlandırılmasından saatler sonra, Kuzey Kore'nin en az iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu. Başkanlık açıklamasında, "Ordumuz ek provokasyonlara hazırlık amacıyla gözetim ve teyakkuzunu güçlendirdi. Güney Kore ile ABD arasındaki yakın işbirliği sayesinde tüm hazırlıklarımız sürüyor” ifadeleri kullanıldı.

Japonya Savunma Bakanlığı ise en az bir balistik füzenin fırlatıldığını belirtti. Japon medyası da fırlatılan iki füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı.

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