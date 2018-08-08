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Kuzey Irak'ta hava harekatı! PKK'lıların inleri bombalandı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün yapılan hava harekatı ile terör örgütü PKK tarafından sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:00
Kuzey Irak'ta hava harekatı! PKK'lıların inleri bombalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatları sonucunda bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:00
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Genelkurmay Başkanlığı
  3. Terörle Mücadele
  4. PKK terör örgütü

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