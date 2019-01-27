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Kuzey Avrupa'dan dünyaya önemli çağrı!

Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka ve İzlanda, dünyadaki iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ortak bir beyanname yayımladı.

27 Ocak 2019 Pazar 23:38
Kuzey Avrupa'dan dünyaya önemli çağrı!

Kuzey Avrupa ülkeleri Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka ve İzlanda iklim değişikliğiyle mücadele hakkında ortak beyanname yayınladı.

İklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden olan Kuzey Avrupa ülkeleri, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ortak beyanname yayınladı.

 “Karbonsuz bir dünya”

Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka ve İzlanda’nın yayınladığı beyannamede, dünyanın diğer ülkelere nazaran “karbonsuz bir dünya” hedefine daha erken ulaşmak için iklim değişikliğiyle mücadelenin güçlendirileceği kaydedildi. Beyannamede, Kuzey Avrupalı endüstri ve işletmelerin, dünya ekonomisinin yeşil kalkınmaya dönüşümünde belirleyici rol oynaması ve sıfır emisyon teknolojisi geliştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, 2018’in Ekim ayında her ülkenin harekete geçip, küresel sıcaklık artışını 1,5 derece altında tutmak için çaba harcaması çağrısında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 23:38
  1. Kuzey Avrupa

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  • propro38 dk önce
    he ilk bunlar su altinda kalacaklari icin tuttustular. Umurumuzda bile degilsiniz. Zalimler hak ettiklerini bulacak.
  • turgut kaptanturgut kaptan44 dk önce
    sizi kim dinler iskandinavya...... siz daha böyle amerika itinin etrafinda fino köpekligi yapdiginiz sürece sonunuzu kendiniz getiriyorsunuz.....yakin gelecekteki iklim degisikliginden oralarda yasayamayacaksiniz, toplu göc yapacaksiniz.... isvec..norvec,,, sular yükselecek ama deniz seviyesindeki yüksekliginizden toprak kaybiniz belki 30 % olur, ama dagarda ve iklimden kaynakli buzul caginda yasanilmayacak..... Danimarka....Su seviyesi yüksekliginden komple su altinda kalacak....göcecek yer arayacaksiniz.......

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