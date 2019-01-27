Kuzey Avrupa'dan dünyaya önemli çağrı!

Kuzey Avrupa ülkeleri Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka ve İzlanda iklim değişikliğiyle mücadele hakkında ortak beyanname yayınladı.

İklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden olan Kuzey Avrupa ülkeleri, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ortak beyanname yayınladı.

“Karbonsuz bir dünya”

Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka ve İzlanda’nın yayınladığı beyannamede, dünyanın diğer ülkelere nazaran “karbonsuz bir dünya” hedefine daha erken ulaşmak için iklim değişikliğiyle mücadelenin güçlendirileceği kaydedildi. Beyannamede, Kuzey Avrupalı endüstri ve işletmelerin, dünya ekonomisinin yeşil kalkınmaya dönüşümünde belirleyici rol oynaması ve sıfır emisyon teknolojisi geliştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, 2018’in Ekim ayında her ülkenin harekete geçip, küresel sıcaklık artışını 1,5 derece altında tutmak için çaba harcaması çağrısında bulunmuştu.