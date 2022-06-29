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Gündem Kuyuda korkunç manzara
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Kuyuda korkunç manzara

Mardin'in Savur ilçesinde, kuyuda yaşlı bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede, cesedin 75 yaşındaki Rıfat Orak'a ait olduğu tespit edildi. Ceset, otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 11:30:00 - 2022-06-29 11:34:14
Kuyuda korkunç manzara

Alınan bilgiye göre, Mardin'in Savur ilçesine bağlı Yazır Mahallesi kırsalında kuyunun içinde bir ceset gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, cesedi kuyudan çıkarmak için AFAD ve itfaiyeden yardım istedi.

AFAD ve itfaiye ekipleri, cesedi kuyudan çıkardı.

Yapılan incelemede, cesedin 75 yaşındaki Rıfat Orak'a ait olduğu tespit edildi.

Ceset, otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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