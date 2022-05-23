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Dünya Kuveyt'te kum fırtınası uçuşları askıya aldırdı
Dünya

Kuveyt'te kum fırtınası uçuşları askıya aldırdı

Kuveyt'te yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle uçak seferlerinin askıya alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 16:23:00 -
Kuveyt'te kum fırtınası uçuşları askıya aldırdı

İdarenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yerel saatle 14.20 itibarıyla uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Sivil Havacılık İdaresi Müdür Yardımcısı İmad el-Celvi, görüş mesafesinin iyileşmesiyle uçuşlara yeniden başlanacağını aktardı.

Final maçı ertelendi

Kum fırtınası futbolu da etkiledi.

Kuveyt Futbol Federasyonu başkentteki Cabir el-Ahmed Stadyumu'nda bu akşam Kazma ile Es-Salimiye kulüpleri arasında oynanması planlanan Emirlik Kupası final maçının olumsuz hava şartları nedeniyle yarına ertelendiğini duyurdu.

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