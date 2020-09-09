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Aktüel Kuveytli dernek Şanlıurfa'da 3 okul inşa edecek
Aktüel

Kuveytli dernek Şanlıurfa'da 3 okul inşa edecek

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:46:57 -
Kuveytli dernek Şanlıurfa'da 3 okul inşa edecek

ŞANLIURFA (AA) - Kuveyt merkezli Necat Yardım Derneği, Şanlıurfa'da 12 derslikli lise, sekizer derslikli birer ilkokul ve ortaokul ile 1 halı saha yapacak.

Şanılurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın farklı ülkelerinden yardım projeleri yürüten dernek ile Valilik arasında okulların yapımı için protokol imzalandı.

Vali Erin, imza töreninde yaptığı konuşmada, Necat Yardım Derneğiyle yaklaşık 3 yıldır birlikte çalıştıklarını ve Şanlıurfa’da çok güzel işlere imza attıklarını belirtti.

Kuveytli hayırseverlere teşekkür eden Erin, şöyle konuştu:

"Suriye'deki insanlık dışı ortamdan canlarını kurtarmak için Türkiye’ye sığınan insanlara yardımcı olan Kuveytli hayırseverlerin desteği tüm İslam ülkelerine örnek olacak nitelikte. En fazla Suriyeli nüfus Akçakale ilçemizde misafir ediliyor. Yapılan protokolle buraya inşa edilecek üç okul ile bir halı sahanın hem orada yaşayan Suriyeli çocukların hem de Türk çocukların istifadesine sunulacak. Bu hayrın yapılmasında aracı olanlara, hayrın gerçekleşmesi için bağışta bulunan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

Necat Yardım Derneği Başkanı İbrahim El Bedir ise amaçlarının hayırda yarışan bir toplum inşa etmek olduğunu ve bu hayır yarışında devletlerinin ve Kuveytli hayırseverlerin önde gelmek istediğini ifade etti.

Türkiye'nin ve Şanlıurfalıların ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyeli muhacirlere ensarlık vazifesi üstlendiğini hatırlatan İbrahim El Bedir, "Bu durumda bizler de üzerimize düşen insani ve İslami sorumluluğu yerine getirmek istiyor, devletimizin ve ülkemizdeki hayırseverlerin bağışlarını buradaki kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Protokol gereği, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen arsalar üzerine, sekizer derslikli birer ilkokul ve ortaokul ile 12 derslikli bir lise binası ile 1 halı saha dernek tarafından yapılacak.

Kullanma hakkı Milli Eğitim Bakanlığına ait olacak okul binaları ile spor tesisine, bağışçı dernek kendi belirlediği ismi verecek.

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