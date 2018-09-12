Kuveyt Türk’ün Altın günleri sürüyor

Kuveyt Türk, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve altın sahipleri için tasarruf ve kazanç sağlamak için İstanbul’da bu ay altın toplama günleri düzenliyor. Bugün Sultanbeyli, 13 Eylül’de Sütçü İmam Caddesi, 14 Eylül’de ise Pendik Şubesi’nde yapılacak altın toplama günleri kapsamında, vatandaşlar ziynet altınlarını (çeyrek, yarım, cumhuriyet, bilezik, kolye gibi her ayarda beyaz ve sarı altın) belirtilen Kuveyt Türk şubelerine getirebilecek. Burada eksperler tarafından kontrol edilen altınlar, daha sonra 995/1000 gram saf altın olarak cari veya ziynet altın katılma hesabına yatırılacak. Kuveyt Türk’ün yanı sıra gerçek kişiler için 100 bin TL’ye kadar olan altınlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında tasarruf sahiplerine kazanç sağlayacak.