0553 313 94 23

Kuveyt Türk’ten sürdürülebilirlik raporu

Kuveyt Türk, finans, teknoloji, çevre ve toplumsal alanlardaki çalışmalarına yer verdiği sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

03 Eylül 2019 Salı 11:36
Kuveyt Türk’ten sürdürülebilirlik raporu

Katılım bankası Kuveyt Türk, sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. ‘Değerlerimizle dünyaya açılıyoruz’ temasıyla pasaport formatında hazırlanan raporda bankanın hayata geçirdiği projelere ve sosyal sorumluluk çalışmalarına da değiniliyor.

Sürdürülebilirlik raporu, Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI-Global Reporting Initiative) G4 Temel (Core) ilkelerine göre hazırlandı ve onaylandı.

Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, raporda finans, teknoloji, çevre ve toplumsal alanlardaki çalışmalarına yer verdiklerini aktardı.

Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezini kuran banka olduklarını da hatırlatan Demir, “2015’te devreye aldığımız Architecht Teknoloji kısa sürede ülkemizin önde gelen teknoloji ihracatçılarından biri haline geldi. Ar-Ge merkezlerimizde geliştirdiğimiz dünyanın ilk uçtan uca bütünleşik ve çok kanallı katılım bankacılığı paketi BOA Bankacılık Platformu’nu 20 ülkedeki 60’tan fazla bankaya ihraç ediyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:36
  1. Kuveyt Türk
  2. sürdürülebilirlik raporu
  3. sosyal sorumluluk çalışmaları
  4. Küresel Raporlama Girişimi (GRI-Global Reporting Initiative)
  5. Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir
  6. Ar-Ge
  7. Architecht Teknoloji
  8. BOA Bankacılık Platformu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
    1. Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
    2. Akhisar’da Gördesliler’den renkli bir..
    3. Sıvı Boron da rafa çıkıyor
    4. AK Parti’nin eski milletvekili Ayhan..
    5. Coşkunöz Savunma ve Havacılık yüzde 50..
    6. TRT World Forum'da bu yıl..
    7. Yüksekovalı öğretmen, her hafta 500..
    8. Gürcistan'da yeni başbakan adayı..
    9. Bursa'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü
    10. 180 Bin Kütahyalı yurt dışında
    11. Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin..
    12. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD ile..
    13. “Çarıklar” Kars’ta müzeyi gezenlere..
    14. Belçika'nın başkenti Brüksel'de kritik..
    15. Albayraklar Savunma şirketine..
    16. Güvenlik önlemi almadan iskeleye çıkan..
    17. Şaşırtan görüntü! Kepçe ile sudan..
    18. Mezarlıktan yükselen inleme sesleri..
    19. Burhaniye’de ot yangınlarında ağaçlar..
    20. ABD ile ticarette yeni sayfa! 100..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız