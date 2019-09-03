Kuveyt Türk’ten sürdürülebilirlik raporu Kuveyt Türk, finans, teknoloji, çevre ve toplumsal alanlardaki çalışmalarına yer verdiği sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Katılım bankası Kuveyt Türk, sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. ‘Değerlerimizle dünyaya açılıyoruz’ temasıyla pasaport formatında hazırlanan raporda bankanın hayata geçirdiği projelere ve sosyal sorumluluk çalışmalarına da değiniliyor. Sürdürülebilirlik raporu, Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI-Global Reporting Initiative) G4 Temel (Core) ilkelerine göre hazırlandı ve onaylandı. Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, raporda finans, teknoloji, çevre ve toplumsal alanlardaki çalışmalarına yer verdiklerini aktardı. Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezini kuran banka olduklarını da hatırlatan Demir, “2015’te devreye aldığımız Architecht Teknoloji kısa sürede ülkemizin önde gelen teknoloji ihracatçılarından biri haline geldi. Ar-Ge merkezlerimizde geliştirdiğimiz dünyanın ilk uçtan uca bütünleşik ve çok kanallı katılım bankacılığı paketi BOA Bankacılık Platformu’nu 20 ülkedeki 60’tan fazla bankaya ihraç ediyoruz” dedi.

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