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Ekonomi

Kuveyt Türk'ten KAÇUV'un Umutlu Kutular projesine destek

Kuveyt Türk, kanser hastalığıyla mücadele eden çocuklar ve aileleri için hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak Umutlu Kutular'ı hazırladı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:43:14 -
Kuveyt Türk'ten KAÇUV'un Umutlu Kutular projesine destek

İSTANBUL (AA) - Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile Kuveyt Türk, kanser hastalığıyla mücadele eden çocuklar ve aileleri için iş birliğine gitti.

KAÇUV'dan yapılan açıklamaya göre, maske, dezenfektan, eldiven gibi hijyen malzemelerinden oluşan Umutlu Kutular ailelere ulaştırılıyor.

İş birliği kapsamında Kuveyt Türk, kanser hastalığıyla mücadele eden çocuklar ve aileleri için hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak Umutlu Kutular'ı hazırladı.

Her yıl 23 Nisan haftasında KAÇUV hayata geçirdiği projelere katkı veren Kuveyt Türk, bu yıl da Umutlu Kutular projesine destek vererek yaptığı bağışla ailelerin 3 aylık ihtiyacını karşılıyor.

Bu kutularla kanser hastalığı ve bulaşıcı hastalık ile mücadele eden çocukların maske, dezenfektan, eldiven, sabun gibi hijyen ihtiyaçları gideriliyor.

Kuveyt Türk, 2013 yılından bu yana 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na destek kampanyaları düzenliyor.

Son 8 yıldaki toplam bağış miktarı 2 milyon 900 bin TL'yi aştı. Bağışlarla yapılan KAÇUV II. Aile Evi, 22 Ocak 2020 tarihinde hizmete açıldı.

KAÇUV Aile Evi, çocuklarının kanser tedavisi için Anadolu’dan İstanbul’a gelen ve barınma sorunu yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere hizmet veriyor.

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