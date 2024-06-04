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Ekonomi Kuveyt Türk’ten freelancer’lara ‘finansal çözüm’ etkinliği!
Ekonomi

Kuveyt Türk’ten freelancer’lara ‘finansal çözüm’ etkinliği!

Yeniakit Publisher
2024-06-04 12:34:00 -
Kuveyt Türk’ten freelancer’lara ‘finansal çözüm’ etkinliği!

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, Türkiye’de ilk kez “Freelancer’lar için Finansal Çözümler” etkinliği düzenledi. Lonca Girişimcilik Merkezi’nin girişimlerinden jobtogo firmasıyla birlikte gerçekleştirilen etkinlikte serbest çalışan freelancer’lara finansal okuryazarlık eğitimi verildi. Etkinlikte, Kuveyt Türk’ün freelancer’lara özel ayrıcalıklar sunduğu kampanyası da duyuruldu.

Katılım finans esasları doğrultusunda müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk, 2017 yılında inovatif fikirlerin ortaya çıkartılması ve desteklenmesi amacıyla kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi ile ülkemizin girişim ekosistemini geliştirmeye ve girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Lonca girişimlerinden Jobtogo iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez “Freelancer’lar için Finansal Çözümler” etkinliği düzenlendi. Freelancer’ların finansman kullanırken ve yatırım yaparken dikkat etmeleri gereken unsurların aktarıldığı etkinlikte ayrıca serbest çalışanların vergi yükümlülükleri, ödeme alma yöntemleri ve bu süreçlerin nasıl verimli yönetilebileceği konularında bilgiler paylaşıldı.   

Freelancer’lara yönelik yenilikçi çözümler 

Kuveyt Türk’ün serbest çalışan freelancer’ların finansal planlamalarına ve birikim yapmalarına katkı sunmayı hedefleyen çözümleri etkinlikle birlikte kamuoyuna duyuruldu. Bu kapsamda, freelancer çalışanların ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan sigorta ve BES gibi ürünlerde sunulan avantajlar tanıtıldı. Kampanya kapsamında BES başvurularında üst limit 1.000 TL olmak üzere %50 Altın Puan kazanımı, bireysel sağlık sigortasında üst limit 1.000 TL olmak üzere %10 Altın Puan kazanımı ve Kuveyt Türk Sağlam Nakit kart ile 200 TL ve üzeri ilk harcamada 200 TL indirim freelancer’larla buluşacak. Haziran sonuna kadar geçerli olacak kampanyadan, Kuveyt Türk Mobil’den müşteri olma esnasında referans kodu alanına JOBTOGO1 kodu girilerek yararlanılabiliyor. Kampanya kapsamında elde edilecek kazanımlar kampanya sonunda müşterilerin hesaplarına yatırılacak.

“Özelleştirilmiş ürün ve hizmetlerimizle freelancer’ların yanındayız”

Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılık Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir iş yerine bağlı olmadan bağımsız şekilde çalışanları tanımlayan freelancer kavramı, teknolojinin gelişmesiyle ve dünyanın globalleşmesiyle birlikte daha fazla gündeme gelmektedir. Freelancer, bordrolu çalışanlardan farklı olarak aynı anda farklı şirket ve kuruluşlar için çalışabilmekte ve mesaisini kendisi planlamaktadır. Yapılan araştırmalar dünya genelinde 1,57 milyar freelancer olduğunu gösteriyor. Türkiye'de ise 3 milyon freelancer olduğu tahmin edilmektedir. Kuveyt Türk olarak, freelancer'ların yaşadıkları finansal problemleri gözlemliyor, kendileriyle temas kuruyor ve özelleştirilmiş ürün ve hizmetlerimizle yanlarında olmak için gayret ediyoruz” dedi. 

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