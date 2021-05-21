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Ekonomi Kuveyt Türk, geleceğin yöneticilerini yetiştiriyor
Ekonomi

Kuveyt Türk, geleceğin yöneticilerini yetiştiriyor

Kuveyt Türk, yönetici yetiştirme (MT), bilgi teknolojileri yönetici yetiştirme (TechTalent) ve dijital dönüşüm vizyonlu müfettiş yardımcılığı (D3-Denetimin Dijital Dönüşümü) programlarına başvuru almaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 09:41:00 -
Kuveyt Türk, geleceğin yöneticilerini yetiştiriyor

Gerek dijital yürütülen işe alım süreçlerindeki kapsamlı uygulamalarla, gerekse istihdam sonrası sunulan rekabetçi ücretlendirme ve gelişim paketleriyle piyasadan farklılaşan Kuveyt Türk’ün yönetici geliştirme programlarına talebin bu dönemde de yüksek olması bekleniyor. Kuveyt Türk’ün kariyer portalı “www.katilbizel.com” üzerinden başvuruların alındığı MT, TechTalent ve D3 programlarına adaylar 21 Mayıs’a kadar müracaat edebilecek. Kuveyt Türk ayrıca esnek yan haklar uygulaması Sepetim, İyi ki Mobil Sosyal İletişim Platformu, Önce Çalışan Meclisi, Hasbihal Sohbetleri, Kariyer Buluşmaları, Çalışan Memnuniyeti Hattı, Arkadaşım İK, Gönüllü Denetçilik Hattı, Etik Bildirim Hattı gibi insan kaynakları uygulamalarıyla ve Kitap Okuma Kulübü, Sosyal Yardımlaşma Kulübü, Yetkinlik Kulübü, Gezi Kulübü, Basketbol Kulübü gibi organizasyonlarla çalışanlarının ilgi alanlarına destek oluyor.

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