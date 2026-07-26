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Spor Kuveyt ekibi Erzurum’da güç depoluyor!
Spor

Kuveyt ekibi Erzurum’da güç depoluyor!

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Kuveyt ekibi Erzurum’da güç depoluyor!

Kuveyt Premier Ligi ekiplerinden Al Arabi SC; 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum’da kamp yapıyor.

Kuveyt temsilcisi Al Arabi SC, yeni sezon hazırlıkları için Erzurum’u tercih etti. Kuveyt temsilcisi, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor. 17 Temmuz'da Erzurum'a gelen Al Arabi SC, 6 Ağustos'a kadar kentte kalarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

 

Teknik Direktör Goran Sablic yönetiminde antrenmanlarını gerçekleştiren Kuveyt ekibi, kamp süresince kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıyor. Al Arabi SC'nin Erzurum kampında hazırlık maçları oynayarak takımın son durumunu görmesi ve yeni sezon öncesi eksiklerini gidermesi hedefleniyor.

 

Kuveyt ekibi sezon hazırlıkları kapsamında 23 Temmuz Perşembe günü kentte yaptığı ilk hazırlık maçında Erzurumspor FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasına rağmen ikinci yarıda yediği 3 golle mücadeleden 3-1 mağlup ayrılmıştı.

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