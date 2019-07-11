Kütüphane istatistikleri açıklandı

Türkiye’de 2018 yılı itibariyle toplam kütüphane sayısı 31 bin 451 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı kütüphane istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde 2018 yılında 1 milli kütüphane, bin 162 halk kütüphanesi, 598 üniversite kütüphanesi ve 29 bin 690 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 31 bin 451 kütüphane mevcut. Milli Kütüphane kayıtlı üye sayısı 23 bin 747, halk kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 2 milyon 840 bin 504 ve üniversite kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 3 milyon 912 bin 306 oldu.

Milli Kütüphanedeki kitap sayısı, 1 milyon 463 bin 488 oldu

Milli Kütüphanedeki kitap sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 3,8 artarak 1 milyon 463 bin 488 oldu. Milli Kütüphanedeki diğer materyal sayısı ise yüzde 7 artarak 197 bin 216 oldu.

Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı yüzde 0,6 arttı

Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 0,6 artarak, 633 bin 999 oldu. Aynı dönemde kayıtlı üye sayısı ise yüzde 10,3 azalarak 23 bin 747 oldu.

Halk kütüphanelerinin sayısı yüzde 1,4 arttı

Halk kütüphanelerinin sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 1,4 artarak bin 162 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,1 azalarak 19 milyon 966 bin 573 oldu.

Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı yüzde 29,1 arttı

Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 29,1 artarak 2 milyon 840 bin504 oldu. Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 12,6 artarak 28 milyon 242 bin 986 oldu. Halk kütüphanelerindeki diğer materyal sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 2,5 azaldı.

Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı yüzde 7,4 arttı

Üniversite kütüphanelerinin sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 6 artarak 598 oldu. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 7,4 artarak 17 milyon 600 bin 15 oldu. Bu kütüphanelerde kayıtlı üye sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 2,6 artarak 3 milyon 912 bin 306 oldu.

Örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı yüzde 12,4 arttı

Resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 12,4 artarak 29 bin 690 oldu. Örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerindeki kitap sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 13,3 artarak 30 milyon 263 bin 384 oldu.