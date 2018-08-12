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Kutsal topraklardan dolar tepkisi!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların ardından Başkan Erdoğan'ın, "Dövizlerinizi bozdurun" kampanyasına kutsal topraklardan destek geldi.

12 Ağustos 2018 Pazar 16:35
Kutsal topraklardan dolar tepkisi!

Ev hapsinde bulunan Rahip Andrew Brunson'un bırakılması için öncelikle iki bakanın mal varlıklarına el konulması ardından da bazı ürünlere ek vergi getirilmesi yönündeki yaptırım kararlarıyla Türkiye'ye yönelik başlatılan ekonomik savaş piyasalarda da ülkenin gerçekleri ile örtüşmeyen seviyelerin görülmesine yol açtı.

Spekülatif ataklarla dolar kurunun 6 lira seviyelerini aşmasınınn ardından BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'dan 'Dövizlerinizi ve altınlarınızı bozdurun' çağrısı geldi.

Çok kısa bir süre içerisinde ülke genelinde hızla yayılan kampanya kapsamında vatandaşlar dolarlarını bozdurmak için döviz bürolarına koşarken esnaflar ise dövizini bozdurduğuna ilişkin makbuzla gelenlere balıktan ekmeğe kuru temizlemeden fotoğraf çekimine çok sayıda ürün ve hizmeti bedavadan vermeye başladı.

KUTSAL TOPRAKLARDAN ANLAMLI DESTEK

Yurt içinde kampanyanın etkisi çeşitli şekillerde kendisini göstermeye devam ederken anlamlı bir destek de Hac vazifesi için kutsal topraklarda olan hacı adaylarından geldi. Hac vazifesi için kutsal topraklarda olan binlerce hacı adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası dolar yerine euro ve Suudi Arabistan Riyali kullandığı gözlemlendi.

MİLLİ PARA İLE TİCARET HAMLESİ

Başkan Erdoğan memleketi Rize'de yaptığı açıklamada ABD ve Trump'ın rahip Brunson nedeniyle Türkiye'yi tehdit ettiğini ilk kez açıklayarak "Tehdit ediyor ya! Yarın saat 18:00'e kadar göndereceksiniz.

Eee? Burası Çatladıkapı ülkesi mi ya? Burası Türkiye Türkiye. Napıyosun? Napıyosun?" diyerek tepki göstermişti.

Erdoğan konuşmasının devamında Çin, Rusya, İran ve Ukrayna gibi ülkelerle ticaretin milli para birimleri üzerinden yapılmasına yönelik bir çalışmanın yürütüldüğünü açıklayarak AB ülkelerine de dolardan çıkmak istemeleri halindegerekli düzenlemeleri gerekli düzenlemeleri yapmaya hazır oldukları mesajını verdi. (Yeni Şafak)

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 16:35
  1. Rize
  2. Türkiye
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Hacılar
  5. dolar
  6. euro
  7. hacı adayları

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