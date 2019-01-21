Kutlamalar için iniş yapan helikopter, gösteri alanına düştü Mali Hava Kuvvetlerine ait Z9 helikopteri, 20 Ocak’ta kutlanan Mali Ordu Günü kutlamalarının hazırlığı sırasında alana iniş yaparken düştü.

Mali’de, 20 Ocak’ta kutlanan Mali Ordu Günü kutlamalarının hazırlığı sırasında bir helikopter düştü.



Hava Kuvvetlerine ait Z9 helikopteri, Kati’de bulunan ordugâhta hazırlıklar sırasında hatalı iniş yaparak kaza yaptı. Helikopterde bulunan 2 pilot hemen bir sağlık merkezine götürüldü. Kaza sonrası yetkililerin yaptığı açıklamada, 2 pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığı, kazanın sebebinin bilinmediği ve kazaya dair araştırma başlatıldığı duyuruldu.

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