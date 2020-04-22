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Aktüel

Kütahya'da tarlasına kaçak haşhaş eken kişi gözaltına alındı

Tarlaya kaçak ekilen 60 bin kök haşhaş imha edildi

2020-04-22 19:10:48 -
Kütahya'da tarlasına kaçak haşhaş eken kişi gözaltına alındı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, tarlasına kaçak haşhaş ekimi yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yukarı Yoncaağaç köyü yakınlarındaki Kırtarla mevkisindeki bir tarlaya kaçak haşhaş ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin metrekarelik bir tarlaya haşhaş ekildiğini belirledi.

Kütahya Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileriyle yapılan görüşmelerde haşhaşın izinsiz olarak ekildiğinin tespit edilmesi üzerine, ekimi yaptığı belirlenen E.E. gözaltına alındı.

Tarladan sökülen 60 bin kök haşhaş ise ekipler tarafından imha edildi.

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