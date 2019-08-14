Kütahya'da piknikte bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Emet ilçesinde gölet kıyısına piknik için gelen gruptakiler arasında çıkan kavgada bıçaklanan iki kişiden biri yaşamını yitirdi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde pikniğe giden üç arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Konuş köyü yakınlarındaki gölete piknik yapmaya giden Sadık Sağlam, Fatih Erdoğan ve M.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E, Sağlam ve Erdoğan'ı bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sadık Sağlam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatih Erdoğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, M.E'nin ise jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

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