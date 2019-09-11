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Kütahya’da kan bağışçıları ödüllendirildi

Türk Kızılayı, Dünya Kan Bağışçıları Günü’ dolayısı ile Kütahya’da bağışçılara yönelik ödül töreni düzenledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:37
Kütahya’da kan bağışçıları ödüllendirildi

Türk Kızılayı, Dünya Kan Bağışçıları Günü’ dolayısı ile Kütahya’da bağışçılara yönelik ödül töreni düzenledi.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açış konuşmasını yapan Kızılay Kan Merkezi Müdürü Mahmut Ulusoy, Kütahya’nın kan bağışında 14. il olduğunu söyledi. Ulusoy, “Kan bağışında yüzde 95’e ulaştık. Yaklaşık iki yıl içerisinde yüzde yüzü bulacağız. Bağışçılarımız hep aynı kişiler, artık yeni yüzler görmek istiyoruz” dedi.


Gönüllü kan bağışçılarına teşekkür eden Kızılay Kütahya Şube Başkanı Ahmet Güven, Türk Kızılayı’nın çalışma ve işleyişi hakkında bilgiler verdi.


Konuşmaların ardından 45 ve üzeri kan bağışında bulunan 2 kişi plaket, 35 ve üzeri bağış yapan 18 kişi altın madalya, 25 ve üzeri bağış yapan 65 kişi gümüş madalya, 10 ve üzeri bağış yapan 386 kişi bronz madalyayla ödüllendirildi.


Gönüllü kan bağışçılarının ödülleri Vali Dr. Ömer Toraman ile protokol üyeleri tarafından verildi.


Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen ödül törenine; Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kızılay Kan Merkezi Müdürü Mahmut Ulusoy, Kızılay Kütahya Şube Başkanı Ahmet Güven, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile düzenli kan bağışında bulunan bağışçılar katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:37
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