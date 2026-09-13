Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Yolcu otobüsü gişelere çarparak alev alev yandı!

Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri mevkiinde adeta can pazarı yaşandı! Şehirler arası seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle gişe betonlarına şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir anda alev alan otobüs kısa sürede yangın yerine döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda ilçeden itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.