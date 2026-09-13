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Gündem Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Yolcu otobüsü gişelere çarparak alev alev yandı!
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Yolcu otobüsü gişelere çarparak alev alev yandı!

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Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri mevkiinde adeta can pazarı yaşandı! Şehirler arası seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle gişe betonlarına şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir anda alev alan otobüs kısa sürede yangın yerine döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda ilçeden itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar gişeler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs gişelere çarptı. Kazanın ardından otobüste yangın çıktı. Olay yerine Eyüpsultan, Sultangazi, Şişli, Başakşehir ve Arnavutköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüsün alev alev yandığı belirtilirken, kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası alevlerin kontrol altına alındığı öğrenildi. Alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi.

 

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