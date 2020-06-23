  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kütahya'da bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 19:39:15 -
Kütahya'da bir mahalle karantinaya alındı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik Beldesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sonucu bir mahalle karantinaya alındı.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tepecik beldesinde kız isteme merasiminin ardından 9 kişide Kovid-19 görülmesi üzerine önceki gün 6 binanın karantinaya alındığını hatırlattı.

Beldede pozitif vakaların artması nedeniyle karantinada olan binaların bulunduğu mahallenin tamamının karantinaya alındığını belirten Kara, "Vaka sayısının artması üzerine belde ve ilçe geneline yayılmasını önlemek amacıyla karantinanın Orta Mahallesi'nin genelinde uygulanması uygun görüldü." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı