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Kütahya'da bir köydeki karantina uygulaması kaldırıldı

2020-04-27 21:13:12 -
Kütahya'da bir köydeki karantina uygulaması kaldırıldı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyündeki karantina uygulaması sona erdi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 8 Nisan'da Çakırlar köyünün karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Tedbir amaçlı uygulanan karantina Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla bugün itibarıyla sonlandırıldı." ifadesi kullanıldı.

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