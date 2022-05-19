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Yerel Kütahya'da 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı
Yerel

Kütahya'da 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde "yağma" suçundan aranan ve hakkında 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak ceza evine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 14:52:00 -
Kütahya'da 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlü C.Ö'nün (38), Yemişli köyündeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan C.Ö'yü gözaltına aldı.

Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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