Kütahya şivesini dünyaya duyuruyor

Şivenin bir dilin, bir bölge halkına, belli bir yabancı dilin konuşucularına ya da etnik bir azınlığa özgü kullanımı olduğunu belirten 22 yaşındaki Şeyma Saraç, sosyal medyada paylaştığı ilk videonun 10 milyonun üzerinde bir izlenmeye ulaştığını kaydetti.

Saraç, "Amacım geçmişte kullandığımız kelimelerin özünü ve yöremizi canlandırmak, yansıtmak ve bununla birlikte insanları eğlendirmektir. En çok beğeni alan görüntüm araba videosu oldu. Bu video 10 milyon 600 bin izlenmeye sahip olup, 432 bin kişi tarafından beğenilmiştir. Kütahya şivesi olarak kolay (Goley) ama (Emme) nasılsın (Napyon) gibi örnekler verebilirim. Şive bir dilin, bir bölge halkına, belli bir yabancı dilin konuşucularına ya da etnik bir azınlığa özgü kullanımıdır" diye konuştu.