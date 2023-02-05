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Yerel Kütahya şivesini dünyaya duyuruyor
Yerel

Kütahya şivesini dünyaya duyuruyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı öğrencisi Şeyma Saraç, çektiği videolarla Kütahya şivesini dünyaya duyuruyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 08:24:00 -
Kütahya şivesini dünyaya duyuruyor

Şivenin bir dilin, bir bölge halkına, belli bir yabancı dilin konuşucularına ya da etnik bir azınlığa özgü kullanımı olduğunu belirten 22 yaşındaki Şeyma Saraç, sosyal medyada paylaştığı ilk videonun 10 milyonun üzerinde bir izlenmeye ulaştığını kaydetti.

Saraç, "Amacım geçmişte kullandığımız kelimelerin özünü ve yöremizi canlandırmak, yansıtmak ve bununla birlikte insanları eğlendirmektir. En çok beğeni alan görüntüm araba videosu oldu. Bu video 10 milyon 600 bin izlenmeye sahip olup, 432 bin kişi tarafından beğenilmiştir. Kütahya şivesi olarak kolay (Goley) ama (Emme) nasılsın (Napyon) gibi örnekler verebilirim. Şive bir dilin, bir bölge halkına, belli bir yabancı dilin konuşucularına ya da etnik bir azınlığa özgü kullanımıdır" diye konuştu.

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