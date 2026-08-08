  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'in güvenlik doktrini nasıl sarsıldı 100 yıllık algı 7 Ekim’de yıkıldı Terörsüz Türkiye kanunu: Çerçeve yasa kabul edildi İyi Parti kapıya taktı! Provokasyona mı soyunacaksınız? Ali Karahasanoğlu İP’e fena yüklendi Amerika hep şişirilmiş bir balondan ibaretti! Salgın büyüyor: Virüs mutasyona uğradı! Suudi Arabistan’dan “Mekke Savunma Anlaşması” mesajı: Bölgenin ve dünyanın güvenliğine katkı sağlıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: "Terörsüz Türkiye" için tek şart açıklandı! Pezeşkiyan'dan ABD'ye rest: Teslim olmamızı istiyorlarsa savaşacağız! Demirtaş dışarı mı çıkacak? Adalet Bakanı Akın Gürlek resmen açıkladı! 'Mücteba Hamaney her an ölebilir!'
Kobi Kütahya savunma sanayisine hazırlanıyor! Hedef tedarik zincirine girmek
Kobi

Kütahya savunma sanayisine hazırlanıyor! Hedef tedarik zincirine girmek

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kütahya savunma sanayisine hazırlanıyor! Hedef tedarik zincirine girmek

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya ekonomisinin yeni sektörlerle çeşitlendirilmesi gerektiğini belirterek kentin savunma sanayi ekosistemine dahil edilmesi için üst düzey görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

Kütahya’da üretim ve ihracatın büyük bölümünü oluşturan seramik, çimento ve cam sektörlerinin yanına yeni alanların eklenmesi için çalışmalar hız kazandı.

 

(KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya ekonomisinin tek bir sektöre bağlı kalmadan çeşitlendirilmesi gerektiğini belirterek, kentin yerli ve milli savunma sanayi ekosistemine dahil edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

 

Kütahya’da üretim ve ihracatın yüzde 75’inden fazlasının seramik, çimento ve cam gibi taş ve toprağa dayalı sektörlerden oluştuğunu belirten Argat, sürdürülebilir büyüme için yeni sektörlerin geliştirilmesi ve KOBİ’lerin de ekonomik büyümeye dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Kütahya’nın makine imalatı, döküm, metal işleme, otomotiv yan sanayi, kimya, maden ve refrakter alanlarında önemli bir üretim altyapısına sahip olduğunu belirten Argat, kentin konumu ve lojistik imkanlarının da savunma sanayisi açısından avantaj sunduğunu kaydetti.

 

Başkan Esin Güral Argat, "Mesele sıfırdan bir sanayi kurmak değil; var olan kabiliyeti doğru yere koymak. Eskişehir’e kadar gelmiş olan bir sanayinin bütün bu avantajlara sahip olmamıza rağmen Kütahya’ya gelmemesi için hiçbir neden yok" dedi.

 

Savunma sanayisindeki yatırımların KOBİ’ler açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Argat, Kütahya’daki firmaların kalite, sertifikasyon ve üretim standartları açısından hazırlanarak ulusal ve uluslararası tedarik zincirlerine dahil edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

 

Kütahya’nın savunma sanayisine kazandırılması konusunda Cumhurbaşkanı ve Savunma Sanayii Başkanı ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıklayan Argat, kentin sanayi altyapısı, insan kaynağı ve üretim kabiliyetlerinin aktarıldığını belirtti.

Başkan Argat, "Kütahya’yı teknolojiyle üreten bir şehir yapma çabasındayız. Bu yolculukta kazanan tek bir sektör ya da tek bir firma değil, tüm Kütahya olacak" ifadelerini kullandı.

Yaz rehavetine kapılan kaybedecek! KOBİ’ler için sonbahar hazırlığı uyarısı
Yaz rehavetine kapılan kaybedecek! KOBİ’ler için sonbahar hazırlığı uyarısı

Kobi

Yaz rehavetine kapılan kaybedecek! KOBİ’ler için sonbahar hazırlığı uyarısı

Bursa’da 5 bin KOBİ için dev hamle! Dünyaya örnek olacak üretim üssü kuruluyor
Bursa’da 5 bin KOBİ için dev hamle! Dünyaya örnek olacak üretim üssü kuruluyor

Kobi

Bursa’da 5 bin KOBİ için dev hamle! Dünyaya örnek olacak üretim üssü kuruluyor

Kimlik avı, dolandırıcılık ve finansal tehditler artıyor! Siber çetelerin yeni hedefi KOBİ’ler
Kimlik avı, dolandırıcılık ve finansal tehditler artıyor! Siber çetelerin yeni hedefi KOBİ’ler

Gündem

Kimlik avı, dolandırıcılık ve finansal tehditler artıyor! Siber çetelerin yeni hedefi KOBİ’ler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23