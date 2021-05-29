Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 3 Öğretim Görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göreKütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlileri alınacak.
Sınav Takvimi
İlk Başvuru Tarihi : 28/05/2021
Son Başvuru Tarihi : 11/06/2021
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 18/06/2021
Giriş Sınavı Tarihi : 25/06/2021
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 01/07/2021
Sonuçlar, www.ksbu.edu.tr adresliKütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi internet sitesinden açıklanacak.
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