  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"Üst düzey" FETÖ'cü enselendi
Muğla'da orman yangını! Çevre illerden takviye ekip istendi
Terör örgütü PKK’ya bir darbe daha
Sürücüler dikkat! Artık zorunlu oldu
Ekonomi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor
Ekonomi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 3 Öğretim Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 14:12:00 -
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göreKütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlileri alınacak.

Sınav Takvimi
İlk Başvuru Tarihi : 28/05/2021
Son Başvuru Tarihi : 11/06/2021
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 18/06/2021
Giriş Sınavı Tarihi : 25/06/2021
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 01/07/2021
Sonuçlar, www.ksbu.edu.tr adresliKütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi internet sitesinden açıklanacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı

Taksim Camii ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kub..
13 barodan 'Sedat Peker' çağrısı
Gündem

13 barodan 'Sedat Peker' çağrısı

13 baro, suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada yargı, iddialarda ismi geçen şahısl..
NASA'da büyük panik! Bir dakika kala fark edildi
Teknoloji

NASA'da büyük panik! Bir dakika kala fark edildi

NASA'nın Mars'a gönderdiği helikopter, büyük bir problemle karşılaştı. Navigasyon zamanlama hatası yaşayan helikopterin güç tüketiminde ani ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay