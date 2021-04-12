Kütahya liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Kütahya liseleri kontenjanları
Başarılı bir gelecek hayali kuran her öğrenci öncelikle hayalini gerçekleştirmek için uygun bir liseye gitmesi gerekiyor. Liseye gitmek için ise MEB tarafından yapılan LGS sınavına girmesi gerekiyor. Yakın dönemde LGS sınavına girecek öğrenciler, ikamet ettikleri ildeki liselerin taban puanı, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Kütahya liseleri taban puanı ve Kütahya liseleri kontenjan sayıları kaçtır?
Öğrencilerin başarı durumuna göre çeşitli liseler bulunmaktadır. Bu liseler girmek için LGS sınavına girmek gerekir. LGS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri liselerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. İşte haberin detayları…
Kütahya liseleri taban puanı 2021, Kütahya liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?
Kütahya liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?
Kütahya liseleri taban puanı ve yüzdelikleri için tıklayınız...
LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?
LGS sınavında sorular nasıl olacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavına ilişkin konuştu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın içeriğine ilişkin değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Bakan Selçuk, geçen sene salgına hazırlıksız yakalanıldığı için öğrencileri sınavın sadece birinci döneminden sorumlu tuttuklarını, ikinci dönemden soru sormadıklarını hatırlatarak, "Ama bu sene diyoruz ki 'Biz hazırız. Size 5 ayrı kaynak sunuyoruz. O yüzden de bu sınava rahat hazırlanabilirsiniz.' diyoruz. Bu sınavda müfredatın tamamından sorumlusunuz. Dil bilgisi sorularının olmayacağını söylüyoruz. Soruların uzunluğuyla ilgili çok uzun paragraf sorularının daha kısaldığını göreceksiniz. Yani biz bir soruda geçen kelimeleri sayarız. Soruların güçlük endekslerine göre karar veriliyor. Bu sınav sadece dil bilgisi açısından farklı, belki soruların uzunluğu açısından kısmi olarak daha kısa sorular olacak şeklinde bir farklılığı var." diye konuştu.