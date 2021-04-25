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Ekonomi Kütahya Belediyesi'ne ait 5 adet taşınmaz satılacak
Ekonomi

Kütahya Belediyesi'ne ait 5 adet taşınmaz satılacak

Kütahya Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 5 adet taşınmaz satılacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 13:19:00 - 2021-04-25 13:19:30
Kütahya Belediyesi'ne ait 5 adet taşınmaz satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihale 06.Mayıs 2021 tarihinde Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2 adresinde gerçekleşecek.

İhale günü satılmayan arsalar; kanuni süre olan -15- gün pazarlığa bırakılır. Pazarlık süresinde de talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır. 

ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:

Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir. Peşin Ödemelerde -15- gün içinde tapu devri yapılaca.

Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, peşinat ve vergiler ödendikten sonra tapu devri Belediye adına 1’inci dereceden ipotek yapılarak  yıllık %9 yasal vade farkı (gün bazında) kanuni ipotek tesis edilmesi suretiyle devir işlemi yapılabilecek. (Erken ödemelerde indirim uygulanmaz)

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

 

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