Küstah Yahudi yerleşimciler Mescidi Aksa’yı yürüyüş parkına çevirdi!
Hemen her gün düzenli bir şekilde Mescidi Aksa’yı basarak Müslümanlara karşı gövde gösterisinde bulunan Yahudi yerleşimciler iyice işin cılkını çıkardı.
YENİ AKİT ANKARA
Filistin Ajansı’nın bildirdiğine göre, onlarca Yahudi yerleşimci işgal güçlerinin koruması altında Mescidi Aksa’ya gelerek kutsal mabede baskın düzenledi. Müslümanların ilk kıblesi olan, Pergamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.S) Miraca çıktığı kutsal mabedin içinde saygısızca elleri ceplerinde aylak aylak dolaşan, kahkahalar atarak birbirleriyle şakalaşan, zaman zaman ibadet yapıyormuş gibi davranan küstah Yahudi yerleşimciler, Mescidi Aksa’nın maneviyatına zarar vermeye çalışıyor. Yahudiler kutsal mabedimizi adeta yürüyüş parkına çevirdiler.