Küstah ABD'li Ankara'da! "Bolton'a o laflar yedirilmeli ve harekat derhal başlatılmalı"

Siyonist İsrail'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içi ve yurt dışı operasyonlarını hedef alan ve sanki etnik bir ırkı öldürüyormuş gibi yalan ifadelerde bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile beraberindeki ABD heyeti, Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Siyonist İsrail'deki görüşmelerden sonra Türkiye'ye gelen Amerikalı heyette, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey de bulunuyor.

ABD heyetinin Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, başta Münbiç ve Suriye olmak üzere, FETÖ ve PKK ile mücadele, Patriot savunma sistemleri ve ekonomik ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Heyetin Ankara'daki görüşmelerden sonra yarın Türkiye'den ayrılması planlanıyor.

"Bolton'a o laflar yedirilmeli"

Bolton'un sözlerine tepki gösteren ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na seslenen Gazeteci Zihni Çakır, John Bolton'un uçağı Ankara'ya inmeden önce "“Türkiye’nin Kürtleri öldürdüğünü, buna izin vermeyeceklerini, bu nedenle Suriye'den çekilmeyeceklerini” söyleyen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a yarın yapacağı ziyarette bu lafları yedirilmeli hatta geldiği uçaktan inmesine bile izin verilmemeli @MevlutCavusoglu" açıklamasında bulunmuştu.

"Bu açıklamadan sonra harekata başlanması stratejik zorunluluktur"

Gazeteci Gürkan Zengin ise Bolton'un açıklamasının hemen ardından artık harekatın bir an önce yapılmasının elzem olduğunu söylerek "Bu açıklamadan sonra,Türkiye Fırat'ın doğusuna harekâtını tercihen Bolton'ın geldiği gün, olmazsa gittiği gün başlatmalıdır. Bu bir 'temenni' değil, 'stratejik zorunluluk'tur." tepkisinde bulunmuştu.