Kuşkonmaz: Akdeniz’in 2000 yıllık şifa kaynağı

Bir K vitamini deposu olan kuşkonmaz, B vitaminlerinden folat, C ve A vitaminleri açısından da oldukça zengindir. B1, B2, B3 ve B6 vitaminlerinin yanı sıra, manganez, fosfor ve potasyum minerallerini de bünyesinde barındırır.

Kuşkonmazın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Kuşkonmaz, yaygın olarak prebiyotik olarak bilinen bir tür kompleks karbonhidrat olan önemli miktarda inülin içerir. İnülin, besinlerin daha iyi emilimine yardımcı olur.

Kuşkonmazdaki yüksek folat içeriği, hamilelik sırasında düşük doğum ağırlığı ve doğum kusurları tehlikesini azaltmaya yardımcı olur.

Vücudunuz lifi yavaş yavaş sindirirken, öğünler arasında kendinizi tok hissetmenizi sağlar.

Kuşkonmaz, yüksek seviyede amino asit asparagin içerir ve bu da onu doğal bir idrar söktürücü yapar.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur ve hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur.

Diğer yeşil yapraklı sebzelerle birlikte kuşkonmaz da iyi bir K vitamini kaynağıdır. K vitamini, pıhtılaşma ve kemik sağlığı için çok önemlidir.

Kuşkonmazda bulunan anti-enflamatuar besinler, tip 2 diyabet de dahil olmak üzere kronik sağlık sorunları riskini azaltmada yardımcı olur.

Kuşkonmaz nasıl kullanılır?

Kuşkonmaz besleyici ve lezzetlidir, günlük beslenmeye dâhil edilmesi kolaydır. Kaynatma, ızgara, buharlama, kavurma ve sote olmak üzere garnitür, salata, omlet, makarna gibi birçok yemekte kullanılabilir. Filizleri meze olarak tüketilebilir.

Kuşkonmaz nedir, nasıl pişirilir?

Pratik ve Sağlıklı: Haşlama Yöntemi

Kuşkonmaz nasıl yapılır sorusunun akla gelen ilk cevaplarından birisi haşlama yöntemi olabilir. Bir diyet programı uyguluyorsanız hali hazırda haşlama yöntemi ile tanışıyorsunuz demektir. Saplarını kesip dikenli kısımlarından arındırdığınız kuşkonmazı ister birkaç parçaya bölerek, ister bütün halinde haşlayabilirsiniz. Ancak her sebzede olduğu gibi kuşkonmaz için de aşırı haşlama, formunu kaybetmesine neden olacaktır. Bu nedenle tüketeceğiniz kuşkonmazı 3 ila 7 dakika arasında bir süre ile haşlamanızı tavsiye ediyoruz.

Kuşkonmazın içerdiği vitaminler

Bileşiminin % 93’ünü su oluşturur. Kuşkonmaz neredeyse hiç yağ içermediğinden kolesterol yapmaz, çok az kalori içerir ve proteinle doludur. Demir ve çinko minerallerine ve A, C, E, K, B2, B3, B5, B6, B9 vitaminlerine sahiptir. Potasyum, manganez, kalsiyum, selenyum, fosfor ve zengin bir diyet lifi kaynağıdır.