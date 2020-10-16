Kuşburnunun faydaları neler? Kuşburnu neye iyi gelir? Bitki çayları, alternatif olarak artık hayatımızda çok fazla yer etmekte. Doğanın içerisinde yer alan birçok bitkinin vücuda sağladığı faydalar sayesinde bazı hastalıklardan korunma imkanı ortaya çıkabilmekte. Bu bitkiler arasında kuşburnu gelmekte. Kış mevsiminde kuşburnu çayı içmek soğuk günlerde içimizi ısıtmanın yanı sıra her derde deva özelliği ile de vatandaşların tercihi arasında yerini almakta. Kış boyunca sabah kahvaltılarında kuşburnu marmelatı tüketilmesi ile günlük vitamin ve mineral değerini almak da mümkün olmakta. Kuşburnunun içerisinde yüksek oranda besin değerleri yer almaktadır. Bu sebin değerli sayesinde günlük gerekli olan ihtiyaçları alabilmekte mümkündür.

Kuşburnu özellikle yüksek oranda C vitamini deposudur. Ayrıca potasyum ve fosfor açısından zengin olan kuşburnu A vitamini olarak da bol miktara bulunur. B1, B2, E ve K vitaminleri açısından zengin olan kuşburnunun yüksek oranda sodyum, magnezyum, kalsam, manganez, demir çinko, bakır gibi pek çok minerallerin yanı sıra sülfat, nitrat, klorür gibi elementler de yer almaktadır.

Kuşburnunun yararları neler?

Kuşburnunun faydaları neler? Mineral ve vitamin açsından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan kuşburnunun insan sağlığına bir çok faydası vardır. Özellikle de kemik erimesin karşı tedavi için kullanılan kuşburnu kireçlenmelerde de önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca iltihaplı rahatsızlıkları olan siyatik ve romantizmada iltihap giderici özelliği ile faydalı olan kuşburnu kemik kırılmalarında, raşitizm rahatsızlığında ve kemiklerin güçlendirilmesinde etkili olmaktadır. C vitamini eksikliği olması halinde tedavi edilmesinde kullanılan kuşburnu, bitkinlik, yorgunluk, halsizlik, ateş gibi durumlarda da etkilidir. Hastalıkların tedavisi için de destek olmaktadır. Bağırsak rahatsızlıkları ve ishalin önlenmesinde kullanılmaktadır. Kuşburnu kabızlık, genel enfeksiyonlar, böbrek, safra kesesi, mesane rahatsızlıkları gibi birçok hastalıkların tedavisinde kullanılmakta. Kuşburnu bunun yanında kanser ve bazı rahim hastalıklarında, hamilelik dönemindeki kramplarda, menopozdaki tedavilerde, kanı inceltmede, kanın akışının hzılanması ve toksinleri atmada da yardımcı olmaktadır.