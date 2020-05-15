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Kuşadası’nda doğalgaz çalışmaları 2020 yılında da devam edecek

Kuşadası’nda 2019 yılı sonu itibari ile başlayan doğalgaz altyapı çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:52:53 -
Kuşadası’nda doğalgaz çalışmaları 2020 yılında da devam edecek

Kuşadası’nda 2019 yılı sonu itibari ile başlayan doğalgaz altyapı çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor.


Korona virüs salgınının oluşturduğu olumsuz tabloya rağmen 2020 yılı sonu itibari ile Kuşadası toplam 160 kilometrelik doğalgaz alt yapı şebekesine kavuşacak. Doğalgaz altyapı çalışmalarının planlanması amacı ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, özel bir doğalgaz şirketi Bölge Direktörü M. Akif Tulukçu ve Bölge Müdürü Osman Ersöz bir araya geldi.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Kuşadası’nı modern çağdaş bir kente dönüştürme yolunda başlattıkları seferberlikte emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Başkan Ömer Günel yaptığı açıklamada; “Kuşadası’nda artık durdurulamayacak değişim başlamıştır. Kuşadası’nın alt ve üst yapısında başlattığımız çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de ciddi şekilde etkilemiştir. Ana geliri turizm olan bir kente, her türlü olumsuz koşula rağmen yatırımların sürekliliğinde ve hizmetlerimizde aksama yaşatmıyoruz. Doğalgaz alt yapı çalışmalarını yürüten şirket Aralık 2019 tarihinde Ege Mahallesinde tamamladığı çalışmalara, İkiçeşmelik ve Türkmen mahallelerinde de devam etmektedir. 2020 yılı yatırım programında Ege, İkiçeşmelik ve Türkmen Mahallesi doğal gaz alt yapı şebekesi imalatlarına devam edilmesi planlanmaktadır. Kuşadası’nda mevcut abone sayısı 3 bin 400’e ulaşmıştır. Doğalgaz şirketi 2020 yılında Kuşadası’nda başlayan alt yapı yatırımlarıyla 24 kilometre doğal gaz alt yapı şebekesini tamamlayarak, devam edecek çalışmalarla 55 kilometre imalatın yapılmasını planlamaktadır. 2020 yılının sonunda kentimiz toplam 160 kilometrelik doğal gaz alt yapı şebekesine sahip olacaktır. Yılsonu itibariyle 18 bini aşkın abone potansiyeline ulaşılacaktır“ dedi.

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