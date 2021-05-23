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Ekonomi ‘Kuş gribi’ Kuveyt’e yapılan yumurta ihracatını artırdı
Ekonomi

‘Kuş gribi’ Kuveyt’e yapılan yumurta ihracatını artırdı

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, kuş gribi nedeniyle üretimi azalan Kuveyt’e yumurta ihraç etmeye başladıklarını belirterek, “Bu ülkeye yumurta ihracatının başlaması bizim için iyi bir fırsat ancak yetmez. Bizim yeni pazar arayışlarımız devam ediyor.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 21:56:00 -
‘Kuş gribi’ Kuveyt’e yapılan yumurta ihracatını artırdı

Afyon, Kuveyt’te mart ayından itibaren görülmeye başlanan kuş gribi vakaları nedeniyle yumurtacı tavukların itlaf edildiğini, bunun da ülkedeki üretimi olumsuz etkilediğini söyledi. Avrupa’da da benzer bir hastalığın görüldüğü yönünde haberler aldıklarını dile getiren Afyon, bu nedenle hastalığın görülmediği ülkelerden biri olan Türkiye’nin Kuveyt’e yumurta ihraç etmeye başladığını bildirdi. Afyon, bu ülkeye haftalık 10 tırla yaklaşık 3,5 milyon adet yumurta ihraç ettikleri bilgisini vererek, şöyle konuştu: “Bu pazardaki eksikliği biz doldurmaya başladık. Kuveyt’e bizden daha sağlıklı ve hızlı yumurta ihraç edecek başka ülke yok. Ülkemiz hastalıktan ari olduğu için en uygun tedarikçi ülke biziz. Oranın ihtiyacını biz tamamlıyoruz. Yaz döneminde de bu ülkenin yumurta ihtiyacını karşılarız. Kuveyt’e yumurta ihracatının başlaması bizim için iyi bir fırsat ancak yetmez. Yeni pazar arayışlarımız devam ediyor. Bizim, Kuveyt pazarını ve daha fazla ülkeyi göğüsleyecek üretimimiz var. İhracata dönük ve iç pazara yönelik üretimlerimiz ayrı ayrı mevcut, ikisi birbirini etkilemiyor.”

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